Marche de Pâqes Eglise St Jeanne D’Arc à Gien Gien, samedi 30 mars 2024.

Début : 2024-03-30T23:00:00+01:00 – 2024-03-31T09:00:00+02:00

L’ association Partage organise une marche nocturne le dimanche 31 mars 2024 de minuit à 9h30 de Gien à Briare. Cet évènement est gratuit (participation libre) et ouvert à tous.

Nos objectifs sont multiples, marcher ensemble de nuit vers le levé du soleil, permettre à chacun d’avoir un temps spirituel, se retrouver avec d’autres autour de textes et partager un temps convivial durant la marche et autour des collations/animations

Le thème de cette année est la Paix, la Confiance et la Non violence : comment aller vers

l’autre en paix ?

Lieu de départ : Eglise Ste Jeanne d’Arc de Gien vers 1h du matin le dimanche 31 mars

Itinéraire : entre Gien et Briare, via Saint Martin sur Ocre et Saint Brisson sur Loire.

Eglise St Jeanne D’Arc à Gien Gien Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

