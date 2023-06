Tournée des marchés avec Sampling is Beautiful et le Château du Rozier Marché de Panissières Panissières, 8 juillet 2023, Panissières.

Tournée des marchés avec Sampling is Beautiful et le Château du Rozier Samedi 8 juillet, 11h00 Marché de Panissières

Tournée des marchés avec Sampling is Beautiful à Panissières

Les tournées de Zéniths ayant déjà été faites, nous préférons innover et lancer cet été une tournée des marchés !

Pendant 3 jours et donc 3 marchés, le trio Sampling is Beautiful va venir à votre rencontre pour jouer et créer des morceaux uniques, fabriqués avec les sons qu’ils auront captés sur place : bruits de cageots, « elles sont bonnes mes tomates », et autres « y’en a un peu plus, je laisse ? ».

En plus de ces sons glanés, vous aurez aussi la possibilité de venir enrichir ce joyeux orchestre avec des disques vinyles sortis de vos salons ou de vos greniers.

Alors entre vos courgettes et le fromage venez donc vous faire embarquer dans cette oeuvre collective et participative !

Pour le dernier arrêt de cette tournée on vous donne rendez-vous :

Samedi 8 juillet de 11h à midi au marché de Panissières

Les autres rendez-vous de la tournée sont juste ici :

Jeudi 6 juillet de 11h à 12h au marché de Montrond-les-Bains

Vendredi 7 juillet de 11h à midi au marché de Chazelles-sur-Lyon

Et pour le concert de clôture samedi 8 juillet à 20h au Château du Rozier (+ Mike Mulshine – USA)

Gratuit, tournée organisée avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Marché de Panissières Rue de la république 42360 Panissières Panissières 42360 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

2023-07-08T11:00:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

©Erol Gum