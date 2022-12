Marché de Pamproux Pamproux, 3 décembre 2022, Pamproux Pamproux.

Marché de Pamproux

Pamproux Deux-Sèvres

2022-12-03 – 2022-12-03

Pamproux

Deux-Sèvres

Pamproux

Le petit marché de Pamproux se tient le samedi matin sur la place de la mairie / vieilles halles et il accueille :

* Cédric Ecalle et son épicerie poissonnerie ambulante,

* Marie Massias et ses macarons + autres gourmandises,

* Tania de l’Orée des Millefeuilles avec ses tisanes, sels, huiles, etc

* Manon de la Tête dans les Marguerites avec ses sirops, tisanes, sucreries, fruits séchés.

Pour accompagner, autour de la place : Boulangerie « la Boîte à Pains », la boucherie charcuterie, et le Bar Restaurant des « Halles ».

+33 5 49 76 30 04

Pamproux

