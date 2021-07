Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Marché de nuit Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Marché de nuit Tarbes, 6 août 2021-6 août 2021, Tarbes. Marché de nuit 2021-08-06 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-06 00:00:00 00:00:00 TARBES Sur la Place Marcadieu

Tarbes Hautes-Pyrénées Ce marché propose des produits alimentaires et non alimentaires par plus de 150 commerçants. C’est l’occasion de faire vos emplettes dans la fraîcheur du soir, mais également d’assister à de nombreux spectacles (bandas, danses). Pour agrémenter la soirée, les restaurateurs et cafetiers de la place proposent une restauration en terrasse avec des animations. act.com@mairie-tarbes.fr +33 5 62 44 47 22 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Tarbes
TARBES Sur la Place Marcadieu