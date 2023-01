Marche de nuit Pfaffenheim, 22 avril 2023, Pfaffenheim .

Marche de nuit

Club House de l’ASP Pfaffenheim Haut-Rhin

2023-04-22 14:30:00 – 2023-04-22

Pfaffenheim

Haut-Rhin

EUR Partez à la découverte nocturne du village et de ses environs. Pour cette promenade entre vignoble et forêt, une lampe torche ou frontale et des chaussures de marche sont nécessaires. Une boisson et une collation seront offertes au premier contrôle. Une buvette et de la petite restauration seront disponibles au second. Petite restauration proposée à votre arrivée.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

+33 3 89 49 53 92

Pfaffenheim

