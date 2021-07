Quint-Fonsegrives Boulodrome Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Marché de nuit et feu d’artifice – Mercredi 14 juillet Boulodrome Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Boulodrome, le mercredi 14 juillet à 18:00

Venez fêter le 14 juillet, de nombreuses animations vous sont proposées dès 18 heures avec le marché artisanal de nuit et la soirée sera clôturée par le feu d’artifice. C’est une première à Quint-Fonsegrives ! Boulodrome Route de la Saune, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

2021-07-14T18:00:00 2021-07-14T23:59:00

