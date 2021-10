Domaize le bourg Domaize, Puy-de-Dôme Marché de Noële le bourg Domaize Catégories d’évènement: Domaize

?⭐️Bonjour à tous, l’APE Domaize organise son marché de Noël extérieur en partenariat avec toutes les associations du village et de la commune. Date: Samedi 18 Décembre à partir de 15H Lieu: Place du Village Artisans, Artistes et producteurs locaux Spectacle pour enfants: « La poupée D’agathe » compagnie du cheval bleu Buvette, Gâteaux, Photobooth, crèche, animations, et d’autres surprises!! —> Ambiance de Noël garantie ???? Emplacements limités Pour plus de renseignements, contactez-nous au 07.78.69.64.05 ou sur la page APE Domaize ?Fiche d’inscription sur demande

gratuit

