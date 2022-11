Marché de Noëldu Restaurant « Le Recoin » Arès, 3 décembre 2022, Arès.

Marché de Noëldu Restaurant « Le Recoin »

23 avenue de la Libération Arès Gironde

2022-12-03 – 2022-12-04

Arès

Gironde

Arès

Votre restaurant « Le Recoin » vous invite à son Marché de NOËL . Le restaurant est ouvert en décembre midi et soir du mercredi au dimanche sauf le 24 et 25 décembre.

Artisans, producteurs&commerçants locaux.Restauration sur place.

N’hésitez pas à réserver vos repas de fin d’année.

Le Père NOËL et son Photographe sera présent pour la photo traditionnelle:

le 14/11/18/21/22/23 Décembre de 13h30 à 16h30.

Votre restaurant « Le Recoin » vous invite à son Marché de NOËL . Le restaurant est ouvert en décembre midi et soir du mercredi au dimanche sauf le 24 et 25 décembre.

Artisans, producteurs&commerçants locaux.Restauration sur place.

N’hésitez pas à réserver vos repas de fin d’année.

Le Père NOËL et son Photographe sera présent pour la photo traditionnelle:

le 14/11/18/21/22/23 Décembre de 13h30 à 16h30.

Restaurant « Le Recoin »

Le Recoin

Arès

dernière mise à jour : 2022-11-18 par OT Arès