Marché de Noël_édition 2021 Place François Mitterand Châtellerault, 10 décembre 2021, Châtellerault.

du vendredi 10 décembre au vendredi 31 décembre à Place François Mitterand Châtellerault

Retrouvez la magie de Noël à Châtellerault : – Marché de Noël sur la place Mitterrand : animations diverses, carousel, manège, confiseries ) : du 10 au 31 décembre de 10h à 19h, des nocturnes auront lieu les 10. 18 et 19 décembre jusqu’à 21h. – Marché des artisans et producteurs : les 18 et 19 décembre et les 23 et 24 décembre – Retrouvez sur la place Emile Zola la patinoire pour les tous petits, pour les plus grand rendez-vous à La Forge-Site de la Manu à Châtellerault.

Place François Mitterand Châtellerault



2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T21:00:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-13T10:00:00 2021-12-13T20:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T20:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T20:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T20:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T20:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T21:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T21:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T20:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T20:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T20:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T20:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T20:00:00;2021-12-26T10:00:00 2021-12-26T20:00:00;2021-12-27T10:00:00 2021-12-27T19:00:00;2021-12-28T10:00:00 2021-12-28T19:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T19:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T19:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T19:00:00