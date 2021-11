Yvetot Yvetot 76190, Yvetot Marché de Noël Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: 76190

Yvetot

Marché de Noël Yvetot, 28 novembre 2021, Yvetot. Marché de Noël L’Assemblaye – Les Dames Blanches 6 Rue du Champ-de-Mars Yvetot

2021-11-28 – 2021-11-28 L’Assemblaye – Les Dames Blanches 6 Rue du Champ-de-Mars

Yvetot 76190 Artisans créateurs, idées cadeaux, décorations.

Concert du Chœur d’Esneval à 13h30.

Crêpes et boissons sur place. Artisans créateurs, idées cadeaux, décorations.

Concert du Chœur d’Esneval à 13h30.

Crêpes et boissons sur place. +33 2 35 95 08 76 Artisans créateurs, idées cadeaux, décorations.

Concert du Chœur d’Esneval à 13h30.

Crêpes et boissons sur place. L’Assemblaye – Les Dames Blanches 6 Rue du Champ-de-Mars Yvetot

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 76190, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse L'Assemblaye - Les Dames Blanches 6 Rue du Champ-de-Mars Ville Yvetot lieuville L'Assemblaye - Les Dames Blanches 6 Rue du Champ-de-Mars Yvetot