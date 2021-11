Yssingeaux Yssingeaux 43200, Yssingeaux Marché de Noël Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: 43200

Yssingeaux

Marché de Noël Yssingeaux, 11 décembre 2021, Yssingeaux. Marché de Noël Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux

2021-12-11 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-11 20:00:00 20:00:00 Rue Jean de Bourbon Foyer Rural

Yssingeaux 43200 Yssingeaux Marché de Noël gourmand et créatif, organisé par le Sou des écoles publiques d’Yssingeaux. +33 6 83 82 83 51 Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 43200, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Ville Yssingeaux lieuville Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux