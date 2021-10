Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Vosges, Xonrupt-Longemer MARCHE DE NOEL Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer Catégories d’évènement: Vosges

Xonrupt-Longemer

MARCHE DE NOEL Xonrupt-Longemer, 11 décembre 2021, Xonrupt-Longemer. MARCHE DE NOEL 2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-11 19:00:00 Salle Polyvalente Place du 22 Octobre

Xonrupt-Longemer Vosges Xonrupt-Longemer Une quarantaine d’exposants créateurs à découvrir. Buvette et restauration sur place. marchedenoelxonrupt@gmail.com Gerardmer info dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Vosges, Xonrupt-Longemer Autres Lieu Xonrupt-Longemer Adresse Salle Polyvalente Place du 22 Octobre Ville Xonrupt-Longemer lieuville 48.08134#6.92569