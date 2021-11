Woustviller Woustviller 57915, Woustviller MARCHÉ DE NOËL Woustviller Woustviller Catégories d’évènement: 57915

Woustviller

MARCHÉ DE NOËL Woustviller, 28 novembre 2021, Woustviller. MARCHÉ DE NOËL Complexe Prince Ringuet 24 rue de Nancy Woustviller

2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00 18:00:00 Complexe Prince Ringuet 24 rue de Nancy

Woustviller 57915 Woustviller Organisé par l’ACAW et la Municipalité.

Grande variété d’articles de noël traditionnel et modernes, couronne de l’avent, bougies, figurines, biscuits, crèches …

Présence du Père Noël dans l’après-midi.

Petite restauration et vin chaud. woustviller.mairie@wanadoo.fr +33 3 87 98 07 20 https://www.woustviller.fr/ Cindy Turpin

Complexe Prince Ringuet 24 rue de Nancy Woustviller

dernière mise à jour : 2021-10-26 par SARREGUEMINES TOURISME

Détails Catégories d’évènement: 57915, Woustviller Autres Lieu Woustviller Adresse Complexe Prince Ringuet 24 rue de Nancy Ville Woustviller lieuville Complexe Prince Ringuet 24 rue de Nancy Woustviller