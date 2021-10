Wissembourg Wissembourg Bas-Rhin, Wissembourg Marché de Noël Wissembourg Wissembourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wissembourg

Marché de Noël Wissembourg, 27 novembre 2021, Wissembourg. Marché de Noël Wissembourg

2021-11-27 11:00:00 – 2021-12-19 19:00:00

Wissembourg Bas-Rhin Wissembourg En plein cœur de la cité médiévale de Wissembourg, autour de l’Abbatiale, s’alignent les chalets en bois du traditionnel marché de Noël. Ce rendez-vous attendu par tous, où l’esprit des fêtes de fin d’année règne, est l’occasion de découvrir des artisans et leurs créations, de humer et goûter les spécialités de saison mais surtout de se retrouver entre amis ou en famille afin de profiter des nombreuses animations proposées durant les week-ends de l’Avent. Ambiance féerique assurée ! En plein cœur de la cité médiévale de Wissembourg, autour de l’Abbatiale, s’alignent les chalets en bois du traditionnel marché de Noël. Rencontrez des artisans, goûtez aux spécialités de saison et profitez de nombreuses animations entre amis ou en famille, le tout dans une ambiance magique. +33 3 88 94 10 11 En plein cœur de la cité médiévale de Wissembourg, autour de l’Abbatiale, s’alignent les chalets en bois du traditionnel marché de Noël. Ce rendez-vous attendu par tous, où l’esprit des fêtes de fin d’année règne, est l’occasion de découvrir des artisans et leurs créations, de humer et goûter les spécialités de saison mais surtout de se retrouver entre amis ou en famille afin de profiter des nombreuses animations proposées durant les week-ends de l’Avent. Ambiance féerique assurée ! Wissembourg

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wissembourg Autres Lieu Wissembourg Adresse Ville Wissembourg lieuville Wissembourg