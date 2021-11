Walscheid Walscheid Moselle, Walscheid MARCHÉ DE NOËL Walscheid Walscheid Catégories d’évènement: Moselle

Walscheid Moselle Pensez à vos cadeaux ! Vous trouverez au marché de Noël de Walscheid tout ce qui est indispensable à la réussite de vos fêtes de fin d’année : des décorations, des couronnes et bougies de l’Avent, des pâtes à sel, pâtisseries et autres délicatesses gastronomiques. Renseignements : tourisme.walscheid@orange.fr OT Walscheid

