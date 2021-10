Waldighofen Waldighofen Haut-Rhin, Waldighofen Marché de Noël Waldighofen Waldighofen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Waldighofen Haut-Rhin Waldighofen La commune de Waldighoffen organise son traditionnel marché de Noël artisanal, littéraire et gustatif. Idées cadeaux, décorations, gourmandises, artisanat,… Dans une ambiance conviviale et familiale, plusieurs animations viendront agrémenter le week-end avec le passage du Saint-Nicolas, les chants des enfants de l’école, le concert de l’école de musique de Ferrette-Waldighoffen, le concert de la Musique Concordia(samedi à 19h) et des Trombinacoolos (dimanche 10h30) Restauration-buvette-crêpes-vin chaud Marché de Noël avec des animations tout le week-end +33 3 89 25 80 26 La commune de Waldighoffen organise son traditionnel marché de Noël artisanal, littéraire et gustatif. Idées cadeaux, décorations, gourmandises, artisanat,… Dans une ambiance conviviale et familiale, plusieurs animations viendront agrémenter le week-end avec le passage du Saint-Nicolas, les chants des enfants de l’école, le concert de l’école de musique de Ferrette-Waldighoffen, le concert de la Musique Concordia(samedi à 19h) et des Trombinacoolos (dimanche 10h30) Restauration-buvette-crêpes-vin chaud dernière mise à jour : 2021-10-18 par Office de tourisme du Sundgau

