Marché de Noël

2022-12-03 – 2022-12-04

Avenue Camille Pelletan Place de l'aire Village de Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône

2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-04 18:00:00

Bouches-du-Rhône Vitrolles Tout un week-end de festivités à partager en famille et entre amis avec : la fête foraine ( située au centre-ville ) / Marché de Noël (au vieux village) au vieux village : batucada, ferme pédagogique, parade de mascottes, maquilleuses…



L’occasion de faire la traditionnelle photo avec le Père Noël offerte par la Ville.

Pour les amoureux du Gospel, rendez-vous le samedi 3 décembre à l'église Saint-Gérard pour 3 concerts d'exception (14h/15h30/17h30), sans oublier le feu d'artifice à 19h. Plus de 50 artisans vous attendent dans le Vieux village. Des produits artisanaux de qualité pour commencer ses préparatifs de Noël. Décoration, bijoux, santonniers, coutellerie, nougats, charcuterie et bien d'autres …

