Marché de Noël virtuel à la Cité Fertile, 16 novembre 2022, .

Du mercredi 16 novembre 2022 au dimanche 04 décembre 2022 :

. gratuit

Déambulez dans les allées de notre marché de Noël virtuel pour découvrir des idées de cadeaux durables, solidaires et locales.

Cette année à Noël, la Cité Fertile reste mobilisée !! Plus que jamais, cette grande fête de la consommation doit être responsable. Tout le mois de décembre, nous nous engageons pour préserver le lien social et faire émerger une consommation plus durable, locale et solidaire. Rendez-vous le 12-13 décembre sur notre marché de Noël engagé à la Cité Fertile et tout le mois de décembre sur notre marché de Noël digital en partenariat Paris Night Market et avec la plateforme responsable DreamAct.

Jusqu’au bout, nous voulons faire entendre d’autres voix en proposant des alternatives au monde d’avant. Si en 2020 les mots qui résonnent sont “confinement”, “isolement” et “crise économique”, écoutons les créateurs, associations & commerçants qui ont clamé haut et fort “solidarité”, “écologie” et “résilience”.

Contact : https://citefertile.com/decouvrir-le-marche/

Illustration Facebook Cité Fetile