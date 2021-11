Villedubert Villedubert Aude, Villedubert MARCHÉ DE NOËL Villedubert Villedubert Catégories d’évènement: Aude

2021-12-12 09:00:00 – 2021-12-12 18:00:00

Villedubert Aude Villedubert Deux jours de marché de Noël ! C’est ce que propose le comité des fêtes de Villedubert qui attend une cinquantaine d’exposants. Chacun devrait trouver là quelques cadeaux de choix. Il y en a pour tous les goûts !

– Pôle artisanal

– Décorations de Noël

– Bijoux

– Jeux et jouets

– Gastronomie & tradition

– Artisanat du monde

– Restauration

– Habillement & équipement de la personne

– Décoration et Arts de la table. Pass sanitaire obligatoire. https://avilledubert.fr/ Villedubert

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

