Vigoux Vigoux 36170, Vigoux Marché de Noël Vigoux Vigoux Catégories d’évènement: 36170

Vigoux

Marché de Noël Vigoux, 28 novembre 2021, Vigoux. Marché de Noël Vigoux

2021-11-28 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Vigoux 36170 Vigoux Cette année, le marché de noël est organisé par l’association F. HITS RADIO et nous vous proposerons une buvette et restauration sur place ainsi que des animations de Noël. Un château gonflable sera disposé pour les enfants. Le marché de noël est un endroit incontournable pour acheter ses cadeaux de noël et un moment en famille à partager ! event@fgroup-audiovisual.com +33 9 71 18 27 18 https://event.fgroup-audiovisual.com/ Cette année, le marché de noël est organisé par l’association F. HITS RADIO et nous vous proposerons une buvette et restauration sur place ainsi que des animations de Noël. Un château gonflable sera disposé pour les enfants. © F. COM’ by Jérémy Riautet

Vigoux

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 36170, Vigoux Autres Lieu Vigoux Adresse Ville Vigoux lieuville Vigoux