MARCHÉ DE NOËL Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’évènement: Meuse

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

MARCHÉ DE NOËL Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 11 décembre 2022, Vigneulles-lès-Hattonchâtel. MARCHÉ DE NOËL

Place du lavoir Salle communale de Billy-sous-les-Côtes Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Salle communale de Billy-sous-les-Côtes Place du lavoir

2022-12-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-11 17:00:00 17:00:00

Salle communale de Billy-sous-les-Côtes Place du lavoir

Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Meuse Proposé par l’association Les Billandis. 2,50 € la table, café et viennoiseries toute la journée, buvette vin chaud de 14 h à 17 h, présence du Père Noël de 15 h à 17 h. +33 6 24 63 45 32 Salle communale de Billy-sous-les-Côtes Place du lavoir Vigneulles-lès-Hattonchâtel

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Vigneulles-lès-Hattonchâtel Autres Lieu Vigneulles-lès-Hattonchâtel Adresse Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Salle communale de Billy-sous-les-Côtes Place du lavoir Ville Vigneulles-lès-Hattonchâtel lieuville Salle communale de Billy-sous-les-Côtes Place du lavoir Vigneulles-lès-Hattonchâtel Departement Meuse

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vigneulles-les-hattonchatel/

MARCHÉ DE NOËL Vigneulles-lès-Hattonchâtel 2022-12-11 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL Vigneulles-lès-Hattonchâtel Vigneulles-lès-Hattonchâtel 11 décembre 2022 Meuse Place du lavoir Salle communale de Billy-sous-les-Côtes Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse