Marché de Noël Viennay, 10 décembre 2022, Viennay.

Marché de Noël

Place de la mairie Route des Sapins de la Mare Viennay Deux-Svres Route des Sapins de la Mare Place de la mairie

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-11 19:00:00

Route des Sapins de la Mare Place de la mairie

Viennay

Deux-Svres

Viennay

Programme :

20 à 25 exposants (divers stands)

décorations de Noël, restauration sur place, chichis, barbe à papa, crêpes, gaufres, vin chaud et bière (avec modération)…

Arrivée du Père Noël samedi en fin d’après midi, distribution de jouets et friandises et Spectacle de MajoDance 79.

Programme :

20 à 25 exposants (divers stands)

décorations de Noël, restauration sur place, chichis, barbe à papa, crêpes, gaufres, vin chaud et bière (avec modération)…

Arrivée du Père Noël samedi en fin d’après midi, distribution de jouets et friandises et Spectacle de MajoDance 79.

+33 6 03 24 50 88

Marché de Noel Viennay

Route des Sapins de la Mare Place de la mairie Viennay

dernière mise à jour : 2022-11-22 par