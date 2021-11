Viennay Viennay Deux-Sèvres, Viennay Marché de Noël Viennay Viennay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Viennay

Marché de Noël Viennay, 11 décembre 2021, Viennay. Marché de Noël Viennay

2021-12-11 – 2021-12-11

Viennay Deux-Sèvres Viennay L’association Festi’Noël vous invite au marché de Noël de Viennay les 11 et 12 Décembre !! Au programme :

– Arrivée du père Noël le 11 Décembre à 19h00

– Animation et restauration sur place page fb festi noel

