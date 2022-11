Marché de Noël – Vide ta chambre Saint-Martin-Petit Saint-Martin-Petit Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Martin-Petit

Marché de Noël – Vide ta chambre Saint-Martin-Petit, 11 décembre 2022, Saint-Martin-Petit. Marché de Noël – Vide ta chambre

Route de Saint-Martin Salle des Fêtes Saint-Martin-Petit Lot-et-Garonne Salle des Fêtes Route de Saint-Martin

2022-12-11 – 2022-12-11

Salle des Fêtes Route de Saint-Martin

Saint-Martin-Petit

Lot-et-Garonne Saint-Martin-Petit EUR 3 3 Le 11 décembre à la salle des fêtes de Mairie de Saint-Martin-Petit aura lieu un « Vide ta chambre » accompagné d’un #marché de #Noël avec restauration sur place et une buvette.

Chez Nalou et Marmite 974 seront présents pour la restauration sur place !

Venez nombreux !!

Programme à télécharger ! Le 11 décembre à la salle des fêtes de Mairie de Saint-Martin-Petit aura lieu un « Vide ta chambre » accompagné d’un #marché de #Noël avec restauration sur place et une buvette. Ville de Saint-Martin-Petit et APE (Lagupie – Saint-Martin-Petit – Jusix) Mairie de Saint-Martin-Petit

Salle des Fêtes Route de Saint-Martin Saint-Martin-Petit

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Martin-Petit Autres Lieu Saint-Martin-Petit Adresse Saint-Martin-Petit Lot-et-Garonne Salle des Fêtes Route de Saint-Martin Ville Saint-Martin-Petit lieuville Salle des Fêtes Route de Saint-Martin Saint-Martin-Petit Departement Lot-et-Garonne

Marché de Noël – Vide ta chambre Saint-Martin-Petit 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël – Vide ta chambre Saint-Martin-Petit Saint-Martin-Petit 11 décembre 2022 Lot-et-Garonne Route de Saint-Martin Salle des Fêtes Saint-Martin-Petit Lot-et-Garonne Saint-Martin-Petit

Saint-Martin-Petit Lot-et-Garonne