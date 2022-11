Marché de Noël – Vide ta chambre à Pellegrue Pellegrue Pellegrue Catégories d’évènement: Gironde

Pellegrue

Marché de Noël – Vide ta chambre à Pellegrue Pellegrue, 27 novembre 2022, Pellegrue. Marché de Noël – Vide ta chambre à Pellegrue

Sous la halle Pellegrue Gironde

2022-11-27 – 2022-11-27 Pellegrue

Gironde Pellegrue Marché de Noël organisé par l’association des Parents d’Elèves de Pellegrue au profit de l’Ecole Primaire et du Collège.

Vide ta chambre!

Artisanat local (Poteries, bois, couture, …)

Chocolats

Peintures

Décorations

Vins

Et bien d’autres choses!! Marché de Noël organisé par l’association des Parents d’Elèves de Pellegrue au profit de l’Ecole Primaire et du Collège.

Vide ta chambre!

Artisanat local (Poteries, bois, couture, …)

Chocolats

Peintures

Décorations

Vins

Et bien d’autres choses!! Association des Parents d’Elèves de Pellegrue.

Pellegrue

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pellegrue Autres Lieu Pellegrue Adresse Sous la halle Pellegrue Gironde Ville Pellegrue lieuville Pellegrue Departement Gironde

Pellegrue Pellegrue Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pellegrue/

Marché de Noël – Vide ta chambre à Pellegrue Pellegrue 2022-11-27 was last modified: by Marché de Noël – Vide ta chambre à Pellegrue Pellegrue Pellegrue 27 novembre 2022 Gironde Pellegrue Sous la Halle Pellegrue Gironde

Pellegrue Gironde