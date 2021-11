Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Allier, Verneuil-en-Bourbonnais Marché de Noël Verneuil-en-Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais Catégories d’évènement: Allier

Verneuil-en-Bourbonnais

Marché de Noël Verneuil-en-Bourbonnais, 4 décembre 2021, Verneuil-en-Bourbonnais. Marché de Noël Verneuil-en-Bourbonnais

2021-12-04 – 2021-12-04

Verneuil-en-Bourbonnais Allier Verneuil-en-Bourbonnais La Société des amis du Vieux Verneuil, vous accueillera à son marché de Noël ; artistes et artisans présenteront leurs créations pour fêter noël, cadeaux, décorations .. Vin chaud et crêpes.

Pass sanitaire et port du masque obligatoire. +33 4 70 34 81 71 Verneuil-en-Bourbonnais

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Verneuil-en-Bourbonnais Autres Lieu Verneuil-en-Bourbonnais Adresse Ville Verneuil-en-Bourbonnais lieuville Verneuil-en-Bourbonnais