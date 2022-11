Marché de Noël – Vente annuelle art et artisanat de Noël du club Inner Wheel Crépy-en-Valois, 26 novembre 2022, Crépy-en-Valois.

Marché de Noël – Vente annuelle art et artisanat de Noël du club Inner Wheel

25 Rue Nationale Crépy-en-Valois Oise

2022-11-26 – 2022-11-26

Crépy-en-Valois

Oise

Le club Inner Wheel de Crépy en Valois organise son marché de Noël, art et artisanat, au profit des enfants malades ou en situation d’handicap, le vendredi 26 novembre, de 14h à 18h et le samedi 27 novembre, de 10h à 18h, à la salle des fêtes de Crépy en Valois, 25 rue Nationale.

On pourra y trouver des objets de décoration de Noël et plein d’idées cadeaux pour se faire plaisir ou pour offrir, tout en faisant une bonne action.

Vous êtes attendus nombreux!

Le club Inner Wheel vous remercie pour votre soutien et votre générosité.

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-10-18 par