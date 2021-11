Vauhallan Vauhallan Essonne, Vauhallan Marché de Noël Vauhallan Vauhallan Catégories d’évènement: Essonne

Vauhallan

Marché de Noël Vauhallan, 27 novembre 2021, Vauhallan. Marché de Noël Vauhallan

2021-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 22:00:00 22:00:00

Vauhallan Essonne Vauhallan Essonne EUR Venez découvrir le nouveau marché de Noël de Vauhallan pour cette première édition : artisans locaux, dégustations, animations et notre très attendue patinoire éphémère !

Le Père Noël sera évidemment présent pour le bonheur des petits et des grands ! communication@vauhallan.fr +33 1 69 35 53 00 https://www.vauhallan.fr/agenda/marche-de-noel-preparons-noel-et-patinons-ensemble-234 Vauhallan

dernière mise à jour : 2021-11-20 par Destination Paris-Saclay

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Vauhallan Autres Lieu Vauhallan Adresse Ville Vauhallan lieuville Vauhallan