Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640, Varennes-Vauzelles Marché de Noël Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Catégories d’évènement: 58640

Varennes-Vauzelles

Marché de Noël Varennes-Vauzelles, 26 novembre 2021, Varennes-Vauzelles. Marché de Noël Mairie 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles

2021-11-26 – 2021-11-28 Mairie 54 Avenue Louis Fouchère

Varennes-Vauzelles 58640 Le Marché de Noël revient pour le week end de l’Avent, du 26 au 28 novembre. Retrouvez les commerçants, les artisans et les services du Centre Social, devant la Mairie, chemin des Meuniers et Place de la République. Le samedi soir, profitez de la soirée dansante de l’ASAV Foot, animée par Florence Pariot.

Il paraît même que le Père Noël est en chemin pour passer le week end à Varennes-Vauzelles…

Découvrez tout le programme sur varennes-vauzelles.fr +33 3 86 71 61 71 https://ville-varennes-vauzelles.fr/ Le Marché de Noël revient pour le week end de l’Avent, du 26 au 28 novembre. Retrouvez les commerçants, les artisans et les services du Centre Social, devant la Mairie, chemin des Meuniers et Place de la République. Le samedi soir, profitez de la soirée dansante de l’ASAV Foot, animée par Florence Pariot.

Il paraît même que le Père Noël est en chemin pour passer le week end à Varennes-Vauzelles…

Découvrez tout le programme sur varennes-vauzelles.fr Mairie 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 58640, Varennes-Vauzelles Autres Lieu Varennes-Vauzelles Adresse Mairie 54 Avenue Louis Fouchère Ville Varennes-Vauzelles lieuville Mairie 54 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles