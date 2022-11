Marché de Noël Valognes Valognes Valognes Catégories d’évènement: Manche

L'Association des commerçants de La Hague vous invite à son traditionnel marché de Noël. Il se déroulera du samedi 17 au dimanche 18 décembre au jardin public et au tribunal de Valognes. De nombreuses animations proposées : balade à poney, calèche de noël, balade contée, cinéma plein air et animaux de la ferme. + de 30 créateurs présents !

