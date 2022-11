Marché de Noël Valliguières Valliguières Catégories d’évènement: Gard

Gard Valliguières Gard Occitanie L’APE de Valliguières/Pouzilhac vous invite à leur marché de Noël ! Au programme des stands d’artisans, produits locaux, vin chaud, chocolat… Des ateliers enfants vous attendent toute la journée ainsi que le Père Noël l’après midi (séance photo). +33 6 67 15 00 58 Salle polyvalente Place du Lavoir Valliguières

