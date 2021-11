Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Cher, Vailly-sur-Sauldre Marché de Noël Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Cher

Vailly-sur-Sauldre

Marché de Noël Vailly-sur-Sauldre, 11 décembre 2021, Vailly-sur-Sauldre. Marché de Noël Vailly-sur-Sauldre

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-11 20:00:00

Vailly-sur-Sauldre Cher Vailly-sur-Sauldre Au programme :

– exposants et animations de Noel

– balades en poney

– présence du Père Noel Marché de Noël organisé par la Municipalité de Vailly-sur-Sauldre sur la place de l’église. mairievaillyCP@hotmail.com +33 2 48 81 12 60 Au programme :

– exposants et animations de Noel

– balades en poney

– présence du Père Noel ©communedeVaillysursauldre

Vailly-sur-Sauldre

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vailly-sur-Sauldre Autres Lieu Vailly-sur-Sauldre Adresse Ville Vailly-sur-Sauldre lieuville Vailly-sur-Sauldre