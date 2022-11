Marché de Noël Vadans Vadans Catégories d’évènement: Jura

Vadans

Marché de Noël Vadans, 26 novembre 2022, Vadans. Marché de Noël

Place de la liberté Vadans Jura

2022-11-26 14:00:00 – 2022-11-26 20:00:00 Vadans

Jura Vadans L’association « Les Fées qui piquent » organise son marché de Noël, couture,décorations de Noël ,créations uniques. Présence d’artisans locaux(apiculteur, potière ,tourneur sur bois ,artiste zingueur), boissons chaudes, pâtisseries. +33 3 84 37 40 04 Vadans

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Vadans Autres Lieu Vadans Adresse Place de la liberté Vadans Jura Ville Vadans lieuville Vadans Departement Jura

Vadans Vadans Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vadans/

Marché de Noël Vadans 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël Vadans Vadans 26 novembre 2022 Jura Place de la liberté Vadans Jura Vadans

Vadans Jura