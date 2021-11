Uttwiller Uttwiller 67330, Uttwiller Marché de Noël Uttwiller Uttwiller Catégories d’évènement: 67330

Le coin des idées organise sont premier évènement avec le marché de Noël « Noël à ma porte » à la salle communale d'Uttwiller le 20 novembre de 14 h à 20 h et le 21 novembre de 10 h à 18 h. Venez faire le plein d'idée cadeau avec les divers stands présents lors de l'évènement, avec : Captain Tortue pour des vêtements, Mazélie pour des chaussures, Body Nature pour des produits bio, Mylène pour son maquillage, Star Angel pour des habits tricotés tels que bonnet, écharpe…, Creatigre pour de la personnalisation sur place sur divers supports écologiques tels que bois, verre, miroir…, CreaDevalda pour le bien être émotionnel avec ses objets, box… et enfin l'association des chats du village Katt Utt. Vous aurez également le plaisir de gouter les gâteaux et cafés dont les bénéfices iront à l'association des chats du village. Soyez nombreux à nous rendre visite, Noël approche, préparons-le ensemble ! Le tout dans les règles en vigueur dans les conditions sanitaires du moment. Venez faire le plein d'idées cadeaux avec les divers stands présents. +33 3 88 03 15 31

