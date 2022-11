Marché de Noël – USC Football Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise Pour la première fois, l’USC Football organise un marché de Noël qui aura lieu du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2022 à la salle Saint Eloi à Crépy-en-Valois. Le samedi 10 décembre 2022 de 9h30 à 22h30 (présence du père Noël à partir de 17h30).

Le dimanche 11 décembre 2022 de 9h à 16h.

Restauration sur place : tartiflette, dégustation d’huitres…

Sur inscription auprès de Christophe au 06 14 46 70 37 ou de Bruno au 06 33 92 28 50.

Crépy-en-Valois

