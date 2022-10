Marché de Noël Urmatt, 10 décembre 2022, Urmatt.

Marché de Noël

2022-12-10 – 2022-12-11

Entrez dans la magie de Noël et venez partager un moment de convivialité ! 35 exposants en intérieur dont des artisans et producteurs vous proposent leurs créations originales et spécialités gourmandes (bredele et autre douceurs de Noël). Des exposition photos, animations musicales et jeux d’antan en bois pour jouer en famille ou entre amis. Buvette et petite restauration. Tartes flambées le samedi soir.

Animations dans une ambiance de Noël, créations artisanales, dégustations, chants et produits du terroir

+33 3 88 97 40 21

