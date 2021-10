Urbeis Urbeis Bas-Rhin, Urbeis Marché de Noël Urbeis Urbeis Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Urbeis

Marché de Noël Urbeis, 27 novembre 2021, Urbeis. Marché de Noël 2021-11-27 – 2021-11-27

Urbeis Bas-Rhin Urbeis Artisans et producteurs locaux. Petite restauration et vin chaud proposés par les associations du village. Animation pour les enfants. +33 3 88 57 01 25 Artisans et producteurs locaux. Petite restauration et vin chaud proposés par les associations du village. Animation pour les enfants. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Urbeis Autres Lieu Urbeis Adresse Ville Urbeis lieuville 48.33444#7.23277