Marché de Noël Trouy

Trouy Cher Trouy De nombreux Exposants serons présents, pour vous présenter, des articles divers et variés afin d’agrémenter vos Fêtes de fin d’Année.

Nous vous attendons nombreux. Pass sanitaire ou un test négatif est demandé. Port du masque obligatoire. C’est parti !! Nous préparons notre Marché de Noël. +33 2 48 20 32 95 De nombreux Exposants serons présents, pour vous présenter, des articles divers et variés afin d’agrémenter vos Fêtes de fin d’Année.

Nous vous attendons nombreux. Pass sanitaire ou un test négatif est demandé. Port du masque obligatoire. ©La Ruche de Trouy

