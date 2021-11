Trigueres Triguères Trigueres Marché de Noël Triguères Trigueres Catégorie d’évènement: Trigueres

Marché de Noël Triguères, 12 décembre 2021, Trigueres. Marché de Noël

Triguères, le dimanche 12 décembre à 08:00 Marché de Noël. Visite du Père Noël de 10h30 à 12h30. Activités pour les enfants. Restauration sur place et à emporter. Balades à poneys et calèche. Bourse aux jouets dans la salle (pass sanitaire … Triguères Place des anciens combattants, Trigueres Trigueres

2021-12-12T08:00:00 2021-12-12T16:00:00

