Trévol Trévol Allier, Trévol Marché de Noël Trévol Trévol Catégories d’évènement: Allier

Trévol

Marché de Noël Trévol, 12 décembre 2021, Trévol. Marché de Noël Salle socioculturelle + extérieur Le bourg Trévol

2021-12-12 – 2021-12-12 Salle socioculturelle + extérieur Le bourg

Trévol Allier Trévol Premier Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Trevol comitedesfetestrevol@gmail.com +33 7 81 01 05 70 Salle socioculturelle + extérieur Le bourg Trévol

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Trévol Autres Lieu Trévol Adresse Salle socioculturelle + extérieur Le bourg Ville Trévol lieuville Salle socioculturelle + extérieur Le bourg Trévol