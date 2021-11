Tressignaux Tressignaux Côtes-d'Armor, Tressignaux Marché de Noël Tressignaux Tressignaux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tressignaux

Marché de Noël Tressignaux, 5 décembre 2021, Tressignaux. Marché de Noël Tressignaux

2021-12-05 – 2021-12-05

Tressignaux Côtes d’Armor Tressignaux Créations artisanales, bijoux et maroquinerie, décorations de Noël, produits locaux, tartiflette à emporter (à commander), sapins de Noël (à commander), bière de Noël, vin chaud, douceurs sucrées…

Atelier créations pour les enfants, photos avec le Père Noël à 11h et 15h.

Organisé par l'Amicale laïque du RPI Pléguien-Tressignaux.

