Trentels Trentels 47140, Trentels Marché de Noël Trentels Trentels Catégories d’évènement: 47140

Trentels

Marché de Noël Trentels, 4 décembre 2021, Trentels. Marché de Noël Trentels

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Trentels 47140 Trentels L’Organisation APTL et le Comité de Jumelage organisent un marché de Noël. Des idées pour un Noël réussi, de nombreux exposants. Visite du Père Noël, distribution de bonbons, ateliers gratuits pour les enfants, spécialités belges. Petite restauration, tapas et huîtres sur place. L’Organisation APTL et le Comité de Jumelage organisent un marché de Noël. Des idées pour un Noël réussi, de nombreux exposants. Visite du Père Noël, distribution de bonbons, ateliers gratuits pour les enfants, spécialités belges. Petite restauration, tapas et huîtres sur place. +33 6 88 49 08 52 L’Organisation APTL et le Comité de Jumelage organisent un marché de Noël. Des idées pour un Noël réussi, de nombreux exposants. Visite du Père Noël, distribution de bonbons, ateliers gratuits pour les enfants, spécialités belges. Petite restauration, tapas et huîtres sur place. © Trentels

Trentels

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 47140, Trentels Autres Lieu Trentels Adresse Ville Trentels lieuville Trentels