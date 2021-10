Trémolat Trémolat Dordogne, Trémolat Marché de Noël Trémolat Trémolat Catégories d’évènement: Dordogne

Trémolat

Marché de Noël Trémolat, 21 novembre 2021, Trémolat. Marché de Noël 2021-11-21 10:00:00 – 2021-11-21 18:00:00

Trémolat Dordogne Trémolat Le comité des fêtes de Trémolat vous invite à préparer Noël sur le joli marché, salle du grenier.

Restauration sur place.

