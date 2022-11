Marché de Noël Trélissac Trélissac Catégories d’évènement: Dordogne

Trélissac

Marché de Noël Trélissac, 23 décembre 2022, Trélissac. Marché de Noël

Place de la Résistance Trélissac Dordogne

2022-12-23 – 2022-12-23 Trélissac

Dordogne Trélissac Ce moment de rencontre, de partage et de convivialité reste un événement incontournable organisé par l’association « Les Amis du Marché ». Au programme :

Animation musicale, promenades à poneys et présence du père Noël.

Restauration, marrons grillés, chocolat chaud, vin chaud, pain d’épices.

Une soupe pour réchauffer les gosiers et les cœurs. Venez à la rencontre des exposants locaux et producteurs habituels, mais aussi des artisans qui proposeront des créations locales originales: de quoi faire plaisir aux gourmands et ceux en manque d’idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année ! Place de la Résistance – Trélissac – De 8h à 13h. Ce moment de rencontre, de partage et de convivialité reste un événement incontournable organisé par l’association « Les Amis du Marché ». Au programme :

Animation musicale, promenades à poneys et présence du père Noël.

Restauration, marrons grillés, chocolat chaud, vin chaud, pain d’épices.

Une soupe pour réchauffer les gosiers et les cœurs. Venez à la rencontre des exposants locaux et producteurs habituels, mais aussi des artisans qui proposeront des créations locales originales: de quoi faire plaisir aux gourmands et ceux en manque d’idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année ! Place de la Résistance – Trélissac – De 8h à 13h. +33 5 53 02 76 76 mairie trelissac

Trélissac

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Trélissac Autres Lieu Trélissac Adresse Place de la Résistance Trélissac Dordogne Ville Trélissac lieuville Trélissac Departement Dordogne

Trélissac Trélissac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trelissac/

Marché de Noël Trélissac 2022-12-23 was last modified: by Marché de Noël Trélissac Trélissac 23 décembre 2022 Dordogne Place de la Résistance Trélissac Dordogne Trélissac

Trélissac Dordogne