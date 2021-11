Tréguidel Tréguidel Côtes-d'Armor, Tréguidel Marché de Noël Tréguidel Tréguidel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguidel

Marché de Noël D51 Chapelle de Pabu Tréguidel

2021-11-28

Tréguidel Côtes d’Armor Tréguidel Les portes de la Chapelle de Pabu vont s’ouvrir pour accueillir le marché de Noël organisé par l’association des Amis de la chapelle de Pabu, au profit de l’entretien de la chapelle.

Comme les années précédentes d’avant la crise sanitaire, des artisans seront là afin de vendre leurs réalisations. Gâteaux, riz au lait, vin et chocolat chauds seront aussi présents. Gilles avec son orgue de barbarie préludera à la couleur et la magie de Noël.

Concernant les exposants il reste éventuellement une place ou deux. D51 Chapelle de Pabu Tréguidel

