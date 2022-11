Marché de Noël Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trégastel

Marché de Noël Trégastel, 17 décembre 2022, Trégastel. Marché de Noël

Centre des congrès Place Ste Anne Trégastel Côtes-d’Armor Place Ste Anne Centre des congrès

2022-12-17 – 2022-12-18

Place Ste Anne Centre des congrès

Trégastel

Côtes-d’Armor Trégastel Côtes-d’Armor Venez profiter du marché de Noël de Trégastel ! Pour vous donner des idées cadeaux, de nombreux exposants seront présents sur place : créateurs et artisans locaux.

Jeux, animations, buvette et restauration sur place. http://www.tregastel.fr/ Place Ste Anne Centre des congrès Trégastel

dernière mise à jour : 2022-11-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trégastel Autres Lieu Trégastel Adresse Trégastel Côtes-d'Armor Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Place Ste Anne Centre des congrès Ville Trégastel lieuville Place Ste Anne Centre des congrès Trégastel Departement Côtes-d'Armor

Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tregastel/

Marché de Noël Trégastel 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël Trégastel Trégastel 17 décembre 2022 Centre des congrès Place Ste Anne Trégastel Côtes-d'Armor Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose Ctes-d'Armor Trégastel

Trégastel Côtes-d'Armor