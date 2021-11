Étueffont Forge-Musée Etueffont Etueffont, Territoire de Belfort Marché de Noël traditionnel Forge-Musée Etueffont Forge-Musée Etueffont Étueffont Catégories d’évènement: Etueffont

L’association de la Forge-Musée d’Etueffont organise son traditionnel marché de Noël dans le musée. Artisans d’art, artistes, animation du forgeron, gauffres et vin chaud dans un lieu unique !! Entrée gratuite

Pass sanitaire / gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T19:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T14:00:00 2021-12-12T19:00:00

