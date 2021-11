Tours-sur-Meymont Tours sur Meymont Puy-de-Dôme, Tours-sur-Meymont Marché de Noel – Tours sur Meymont Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Tours-sur-Meymont

Marché de Noel – Tours sur Meymont Tours sur Meymont, 28 novembre 2021, Tours-sur-Meymont. Marché de Noel – Tours sur Meymont

Tours sur Meymont, le dimanche 28 novembre à 09:00 Snak, buvette, affutage couteux, photo de noel, artisans et producteurs locaux Tours sur Meymont Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Tours-sur-Meymont Autres Lieu Tours sur Meymont Adresse Tours sur Meymont Ville Tours-sur-Meymont lieuville Tours sur Meymont Tours-sur-Meymont