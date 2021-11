MARCHÉ DE NOËL Torcé-Viviers-en-Charnie, 11 décembre 2021, Torcé-Viviers-en-Charnie.

MARCHÉ DE NOËL Torcé-Viviers-en-Charnie

2021-12-11 – 2021-12-11 18:00:00

Mayenne

Divers exposants, vente de sapins de Noël sur place et arrivée du Père-Noël à 16h. Buvette et restauration rapide.

Animation organisée par le comité des fêtes, Anim’Charnie et l’association des parents d’élèves.

Gratuit, pass sanitaire obligatoire.

+33 2 43 90 45 44

Torcé-Viviers-en-Charnie

