Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins EUR 0 0 Comme chaque année, la Ville et Tonneins Animations se mobilisent avec leurs partenaires pour proposer le Marché de Noël. La manifestation est encore en cours de programmation mais la fête aura bien lieu !!!

– Samedi 11 décembre : Inauguration.

– Dimanche 12 décembre : Arrivée du Père Noël.

– Mercredi 15 décembre : Spectacle.

– Samedi 18 décembre : Spectacle à La Manoque en partenariat avec Le Centre Culturel : «Miss Poppins à la rescousse du Père Noël».

– Dimanche 19 décembre : Radio crochet Cirque Piccolino.

– Mercredi 22 décembre : Maverick (magie).

– Jeudi 23 décembre : Tirage du plus beau pull de Noël.

Tout au long du marché de Noël : animateur, vin chaud, chocolat chaud, châtaignes, patinoire…

